У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків
Сьогодні, 22:26
У Луцьку на задньому дворі територіального центру соціального обслуговування, що на Данила Галицького, 18, встановили модульний будинок для безхатьків.
Про це в коментарі виданню «Конкурент» розповіла очільниця центру Галина Шатецька.
«Будинок розрахований на 14 ліжкомісць, одна кімната призначена для чоловіків, а друга – для жінок. Він облаштований усім необхідним. Є умивальники, на зимовий час поставимо обігрівачі. Також візьмемо працівників туди, щоб приглядали, аби там нічого не наробили», – каже директорка.
У нічний час людей забезпечуватимуть сухпайками, а в приміщенні є мікрохвильова піч. Крім того, за словами пані Галини, осіб без постійного місця проживання безкоштовно харчуватимуть: буде чай, бутерброди, печиво, локшина швидкого приготування та усе необхідне. В день вони зможуть харчуватися в їдальні, яка може обслуговувати до 150 людей. Також нужденних забезпечать одягом та взуттям.
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Про це в коментарі виданню «Конкурент» розповіла очільниця центру Галина Шатецька.
«Будинок розрахований на 14 ліжкомісць, одна кімната призначена для чоловіків, а друга – для жінок. Він облаштований усім необхідним. Є умивальники, на зимовий час поставимо обігрівачі. Також візьмемо працівників туди, щоб приглядали, аби там нічого не наробили», – каже директорка.
У нічний час людей забезпечуватимуть сухпайками, а в приміщенні є мікрохвильова піч. Крім того, за словами пані Галини, осіб без постійного місця проживання безкоштовно харчуватимуть: буде чай, бутерброди, печиво, локшина швидкого приготування та усе необхідне. В день вони зможуть харчуватися в їдальні, яка може обслуговувати до 150 людей. Також нужденних забезпечать одягом та взуттям.
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