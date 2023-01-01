У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків

У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків
У Луцьку на задньому дворі територіального центру соціального обслуговування, що на Данила Галицького, 18, встановили модульний будинок для безхатьків.

Про це в коментарі виданню «Конкурент» розповіла очільниця центру Галина Шатецька.

«Будинок розрахований на 14 ліжкомісць, одна кімната призначена для чоловіків, а друга – для жінок. Він облаштований усім необхідним. Є умивальники, на зимовий час поставимо обігрівачі. Також візьмемо працівників туди, щоб приглядали, аби там нічого не наробили», – каже директорка.

У нічний час людей забезпечуватимуть сухпайками, а в приміщенні є мікрохвильова піч. Крім того, за словами пані Галини, осіб без постійного місця проживання безкоштовно харчуватимуть: буде чай, бутерброди, печиво, локшина швидкого приготування та усе необхідне. В день вони зможуть харчуватися в їдальні, яка може обслуговувати до 150 людей. Також нужденних забезпечать одягом та взуттям.

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Теги: безхатьки, будинок, соціальні гарантії
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