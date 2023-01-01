На війні з окупантами загинув волинянин Дмитро Шаповал

На війні з російськими окупантами 10 жовтня загинув воїн, житель селища Олика Луцького району, 1990 року народження.Про це повідомляє Олицька селищна рада."Солдат Дмитро мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - зазначили у громаді.Загинув Герой в районі населеного пункту Первомайське Донецької області, під час штурмових дій противника."Мужність та героїзм Дмитра є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи від російського окупанта", - йдеться у повідомленні.Про церемонію прощання та чин поховання у селищній раді мають повідомити пізніше.