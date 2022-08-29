Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок

Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок
Волинські митники на посту "Устилуг" під час повного огляду виявили сховки, облаштовані у конструктивних порожнинах легковика. Водій заховав у них загалом 228 пачок цигарок "Комплімент" без акцизних марок вартістю 15,6 тисяч гривень і намагався перевезти їх у польський Зосін.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Як інформує відомство, такі дії мають ознаки порушення, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок


Відтак, цигарки та легковик, оцінений у понад 400 тисяч гривень, тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил. Остаточні рішення про штраф та конфіскацію невдовзі прийматиме суд.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька
Сьогодні, 21:45
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:15
Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок
Сьогодні, 20:51
На війні з окупантами загинув волинянин Дмитро Шаповал
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Під виглядом гуманітарної допомоги через «Ягодин» хотіли провезти сумки майже за мільйон гривень. ФОТО Під виглядом гуманітарної допомоги через «Ягодин» хотіли провезти сумки майже за мільйон гривень. ФОТО
29 серпень, 2022, 11:33
Волинська митниця розпочала службову перевірку щодо пропуску контрабанди цигарок до Польщі Волинська митниця розпочала службову перевірку щодо пропуску контрабанди цигарок до Польщі
30 квітень, 2022, 08:59
Через «Ягодин» рейсовим автобусом намагались перевезти контрабандні ліки Через «Ягодин» рейсовим автобусом намагались перевезти контрабандні ліки
12 листопад, 2021, 09:23
Через Волинь з Іспанії намагалися нелегально провезти 20 тон сала. ФОТО Через Волинь з Іспанії намагалися нелегально провезти 20 тон сала. ФОТО
01 жовтень, 2021, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті загинув Герой Володимир Гірикович з Шацька
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 21:15
 0
Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок
Сьогодні, 20:51
 0
На війні з окупантами загинув волинянин Дмитро Шаповал
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8