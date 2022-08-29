Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок
Сьогодні, 20:51
Волинські митники на посту "Устилуг" під час повного огляду виявили сховки, облаштовані у конструктивних порожнинах легковика. Водій заховав у них загалом 228 пачок цигарок "Комплімент" без акцизних марок вартістю 15,6 тисяч гривень і намагався перевезти їх у польський Зосін.
Про це повідомляє Волинська митниця.
Як інформує відомство, такі дії мають ознаки порушення, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Відтак, цигарки та легковик, оцінений у понад 400 тисяч гривень, тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил. Остаточні рішення про штраф та конфіскацію невдовзі прийматиме суд.
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Про це повідомляє Волинська митниця.
Як інформує відомство, такі дії мають ознаки порушення, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.
Відтак, цигарки та легковик, оцінений у понад 400 тисяч гривень, тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил. Остаточні рішення про штраф та конфіскацію невдовзі прийматиме суд.
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