Волинянин хотів підпільно перевезти у Польщу понад 200 пачок цигарок

Волинські митники на посту "Устилуг" під час повного огляду виявили сховки, облаштовані у конструктивних порожнинах легковика. Водій заховав у них загалом 228 пачок цигарок "Комплімент" без акцизних марок вартістю 15,6 тисяч гривень і намагався перевезти їх у польський Зосін.Про це повідомляє Волинська митниця.Як інформує відомство, такі дії мають ознаки порушення, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.Відтак, цигарки та легковик, оцінений у понад 400 тисяч гривень, тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил. Остаточні рішення про штраф та конфіскацію невдовзі прийматиме суд.