Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла.

В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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