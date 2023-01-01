Біля пішохідного мосту в Ковелі – новий мурал

У Ковелі з’явився новий мурал. Зображення створили на будівлі, що знаходиться біля пішохідного мосту через Турію – на вулиці Фабричній, неподалік набережної.Це подарунок від ковельчан, які забажали залишитись за кадром, повідомляє Ковельська міськрада.Ескіз для муралу створила. За словами художниці, вони довго працювали над проєктом, аби показати на картині сьогодення.«З правої сторони на малюнку бачимо воїна ЗСУ, який боронить дівчинку – наше майбутнє, від ракет. Шабля в руках солдата, який уособлює Збройні Сили – це зв’язок з українськими нащадками. Сьогодні сила роду, козацький дух й допомагають протистояти ворогу. У далечині можна бачити село, околиці міста та солдата, який йде стежиною – це тероборона, наші мужні хлопці, які відразу стали на захист рідного краю», – ділиться своїм задумом Аліна.Також на картині є будівлі, пам’ятки архітектури, з якими асоціюється Ковель. Видніється поле червоних маків. За ним йдуть полеглі Герої, наші Ангели, які віддали життя за свободу і незалежність України. А журавлі в небі – це надія на світле завтра, добро.«Мурал – це ще й нагадування усім, що війна триває і варто докласти максимум зусиль для її завершення», – додає Аліна.Реалізувала задум художниці її колега, зробивши кілька власних доповнень. Каже, що робота виявилась непростою, адже доводилось працювати на висоті. Втім, творчість перемогла страх. Аби створити цілісну красиву картину, то використовувала різні техніки.Для багатьох маршрут через міст є улюбленим для прогулянок. І тепер його прикрашатиме особливе зображення – про нинішню історію життя. Ще під час його створення ковельчани приходили і дякували за красиву локацію, робили фото.