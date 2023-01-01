Лісівники на Волині влаштували спецоперацію для порятунку диких бджіл

Лісівники на Волині влаштували спецоперацію для порятунку диких бджіл
Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» врятували родину диких бджіл, які не змогли б пережити зиму.

Про це у фейсбуці повідомляє адміністрація нацпарку.

Бортю називається дупло в дереві, в якому гніздяться бджоли, і саме нею разом з новими мешканцями нещодавно поповнилася пасіка Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».

При обстеженні території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» майстер з охорони природи відділу збереження та відтворення природних екосистем Володимир Лойко виявив повалене вітром дерево осики, де, підійшовши ближче, побачив дупло, а в ньому сім’ю диких бджіл. Бджоли вже підготувалися до зимівлі, однак падіння дерева та погодні умови осені і зими призвели б до їх загибелі.

Щоб запобігти цьому, працівники відділу збереження та відтворення природних екосистем від поваленого бурею дерева відокремили колоду з бджолиним гніздом, яку бережно перевезли на територію власної пасіки для подальшого догляду за нею.

При вирізанні борті виявилося, що осика була трухлява і при падінні тріснув також стовбур дерева, де знаходиться сім’я бджіл, що суттєво ускладнило даний процес. Та, на щастя, все пройшло успішно. Бджоли тепер зможуть спокійно пережити зимівлю.



Довідково:

Бортництво є найдавнішим етапом у розвитку бджільництва. У давнину наші предки просто вистежували бджолине гніздо і видовбували з нього мед, при цьому знищуючи і комах, і саме дупло, що негативно впливало на їх чисельність. Пізніше люди зрозуміли, що можна зберігати бджолині сім’ї, залишаючи для перезимівлі бджіл запас меду. Так, власне, і почалося зародження бортництва, що є історичним попередником бджільництва.


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Теги: ліс, Волинь
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