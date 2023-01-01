Лісівники на Волині влаштували спецоперацію для порятунку диких бджіл
Сьогодні, 19:30
Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» врятували родину диких бджіл, які не змогли б пережити зиму.
Про це у фейсбуці повідомляє адміністрація нацпарку.
Бортю називається дупло в дереві, в якому гніздяться бджоли, і саме нею разом з новими мешканцями нещодавно поповнилася пасіка Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».
При обстеженні території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» майстер з охорони природи відділу збереження та відтворення природних екосистем Володимир Лойко виявив повалене вітром дерево осики, де, підійшовши ближче, побачив дупло, а в ньому сім’ю диких бджіл. Бджоли вже підготувалися до зимівлі, однак падіння дерева та погодні умови осені і зими призвели б до їх загибелі.
Щоб запобігти цьому, працівники відділу збереження та відтворення природних екосистем від поваленого бурею дерева відокремили колоду з бджолиним гніздом, яку бережно перевезли на територію власної пасіки для подальшого догляду за нею.
При вирізанні борті виявилося, що осика була трухлява і при падінні тріснув також стовбур дерева, де знаходиться сім’я бджіл, що суттєво ускладнило даний процес. Та, на щастя, все пройшло успішно. Бджоли тепер зможуть спокійно пережити зимівлю.
Довідково:
Бортництво є найдавнішим етапом у розвитку бджільництва. У давнину наші предки просто вистежували бджолине гніздо і видовбували з нього мед, при цьому знищуючи і комах, і саме дупло, що негативно впливало на їх чисельність. Пізніше люди зрозуміли, що можна зберігати бджолині сім’ї, залишаючи для перезимівлі бджіл запас меду. Так, власне, і почалося зародження бортництва, що є історичним попередником бджільництва.
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Про це у фейсбуці повідомляє адміністрація нацпарку.
Бортю називається дупло в дереві, в якому гніздяться бджоли, і саме нею разом з новими мешканцями нещодавно поповнилася пасіка Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».
При обстеженні території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» майстер з охорони природи відділу збереження та відтворення природних екосистем Володимир Лойко виявив повалене вітром дерево осики, де, підійшовши ближче, побачив дупло, а в ньому сім’ю диких бджіл. Бджоли вже підготувалися до зимівлі, однак падіння дерева та погодні умови осені і зими призвели б до їх загибелі.
Щоб запобігти цьому, працівники відділу збереження та відтворення природних екосистем від поваленого бурею дерева відокремили колоду з бджолиним гніздом, яку бережно перевезли на територію власної пасіки для подальшого догляду за нею.
При вирізанні борті виявилося, що осика була трухлява і при падінні тріснув також стовбур дерева, де знаходиться сім’я бджіл, що суттєво ускладнило даний процес. Та, на щастя, все пройшло успішно. Бджоли тепер зможуть спокійно пережити зимівлю.
Довідково:
Бортництво є найдавнішим етапом у розвитку бджільництва. У давнину наші предки просто вистежували бджолине гніздо і видовбували з нього мед, при цьому знищуючи і комах, і саме дупло, що негативно впливало на їх чисельність. Пізніше люди зрозуміли, що можна зберігати бджолині сім’ї, залишаючи для перезимівлі бджіл запас меду. Так, власне, і почалося зародження бортництва, що є історичним попередником бджільництва.
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