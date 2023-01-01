Лісівники на Волині влаштували спецоперацію для порятунку диких бджіл

Працівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» врятували родину диких бджіл, які не змогли б пережити зиму.Про це у фейсбуці повідомляє адміністрація нацпарку.Бортю називається дупло в дереві, в якому гніздяться бджоли, і саме нею разом з новими мешканцями нещодавно поповнилася пасіка Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».При обстеженні території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» майстер з охорони природи відділу збереження та відтворення природних екосистемвиявив повалене вітром дерево осики, де, підійшовши ближче, побачив дупло, а в ньому сім’ю диких бджіл. Бджоли вже підготувалися до зимівлі, однак падіння дерева та погодні умови осені і зими призвели б до їх загибелі.Щоб запобігти цьому, працівники відділу збереження та відтворення природних екосистем від поваленого бурею дерева відокремили колоду з бджолиним гніздом, яку бережно перевезли на територію власної пасіки для подальшого догляду за нею.При вирізанні борті виявилося, що осика була трухлява і при падінні тріснув також стовбур дерева, де знаходиться сім’я бджіл, що суттєво ускладнило даний процес. Та, на щастя, все пройшло успішно. Бджоли тепер зможуть спокійно пережити зимівлю.