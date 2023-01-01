Просять присвоїти звання «Герой України» посмертно волинянину Дмитру Зімичу

Просять присвоїти звання «Герой України» посмертно волинянину Дмитру Зімичу
На сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію про присвоєння посмертно звання Герой України волинянину Дмитру Зімичу.

Петицію подала сестра воїна Юлія Герець.

Вона просить главу держави розглянути петицію про присвоєння почесного звання «Героя України (посмертно)» хороброму захиснику Батьківщини, старшому солдату, гранатометнику механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А4574, Зімичу Дмитру Анатолійовичу.

Дмитро народився 6 жовтня 1996 року в с.В'язівне Любешівського району Волинської області. У 2012 році закінчив загальноосвітню школу у своєму рідному селі. Після закінчення школи навчався у Любешівському технічному коледжі. Пізніше в цьому навчальному закладі в 2018 році здобув другу спеціальність.

Восени 2018 року воїн був призваний на строкову службу, яку проходив на Черкащині. За час проходження строкової служби у підрозділі пожежної роти військової частини А3177, зарекомендував себе з позитивної сторони ,як сумлінний та ввічливий військовослужбовець.

«Дмитро завжди був цілеспрямованою і відповідальною людиною, тому в перші місяці повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та восени 2022р. вступив до ЗСУ. Дмитро встиг і одружитись 1 вересня 2022р.під час відпустки», - йдеться в петиції.

Загинув під час наступу напрямку населеного пункту Одрадівка Бахмутського району на Донеччині через декілька днів після дня народження – 9 жовтня 2022 року.

«Діма був життєрадісною, чесною, порядною, відповідальною людиною, готовим завжди прийти на допомогу. Дуже любив, цінував та поважав батьків, дружину, при кожній можливості телефонував рідним, підбадьорював та оберігав їх від хвилювання, ніколи не жалівся, завжди був веселим. Діма був справжнім патріотом своєї Батьківщини, за яку віддав найдорожче - своє життя.Я пишаюся своїм таким молодим братом ,що в свої 26 роки він не побоявся подивитися смерті в очі , він знав що ризикує життям заради свободи свого народу», - зазначила авторка петиції.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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