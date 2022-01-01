На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому

Дмитро Зімич, 1996 р. н., із с. В’язівне Любешівської громади.



Про це Володимир Сергійчук.



Дмитро Зімич – старший солдат, гранатометник механізованого відділення.



Лише 9 вересня він одружився зі своєю коханою Софією Швирид.



«Зі скорботою і болем від непоправної втрати схиляю голову перед полеглим захисником України», – зазначив заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.



Вічна слава і пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 жовтня 2022 року при виконанні бойового завдання на території Донецької області загинув воїн, 1996 р. н., із с. В’язівне Любешівської громади.Про це повідомив заступник селищного головиДмитро Зімич – старший солдат, гранатометник механізованого відділення.Лише 9 вересня він одружився зі своєю коханою«Зі скорботою і болем від непоправної втрати схиляю голову перед полеглим захисником України», – зазначив заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.

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