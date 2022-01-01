На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому
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9 жовтня 2022 року при виконанні бойового завдання на території Донецької області загинув воїн Дмитро Зімич, 1996 р. н., із с. В’язівне Любешівської громади.
Про це повідомив заступник селищного голови Володимир Сергійчук.
Дмитро Зімич – старший солдат, гранатометник механізованого відділення.
Лише 9 вересня він одружився зі своєю коханою Софією Швирид.
«Зі скорботою і болем від непоправної втрати схиляю голову перед полеглим захисником України», – зазначив заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.
Вічна слава і пам’ять Герою!
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Про це повідомив заступник селищного голови Володимир Сергійчук.
Дмитро Зімич – старший солдат, гранатометник механізованого відділення.
Лише 9 вересня він одружився зі своєю коханою Софією Швирид.
«Зі скорботою і болем від непоправної втрати схиляю голову перед полеглим захисником України», – зазначив заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.
Вічна слава і пам’ять Герою!
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