На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому

На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому
9 жовтня 2022 року при виконанні бойового завдання на території Донецької області загинув воїн Дмитро Зімич, 1996 р. н., із с. В’язівне Любешівської громади.

Про це повідомив заступник селищного голови Володимир Сергійчук.

Дмитро Зімич – старший солдат, гранатометник механізованого відділення.

Лише 9 вересня він одружився зі своєю коханою Софією Швирид.

«Зі скорботою і болем від непоправної втрати схиляю голову перед полеглим захисником України», – зазначив заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.

Вічна слава і пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зімич, загинув, Любешівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня
Сьогодні, 19:00
На «Ягодині» значно зменшилася кількість вантажівок у чергах
Сьогодні, 18:45
На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому
Сьогодні, 18:31
Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном
Сьогодні, 18:00
Волинські спортсменки на турнірі з жиму лежачи вибороли два «золота». ФОТО
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
17 жовтень, 16:13
На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО На Харківщині загинув волинянин Андрій Зубець: громада попрощалася з Героєм. ФОТО
13 жовтень, 11:50
На Донбасі загинув лучанин Юрій Головач На Донбасі загинув лучанин Юрій Головач
13 жовтень, 11:20
На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук На Харківщині загинув військовий з Волині Олександр Бондарук
12 жовтень, 17:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під виглядом зборів Білорусь проводить приховану мобілізацію, – Генштаб
Сьогодні, 19:20
 0
ПЦУ дозволила святкувати Різдво 25 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
На «Ягодині» значно зменшилася кількість вантажівок у чергах
Сьогодні, 18:45
 0
На війні загинув волинянин Дмитро Зімич, який одружився місяць тому
Сьогодні, 18:31
 0
Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8