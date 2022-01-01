Волинські спортсменки на турнірі з жиму лежачи вибороли два «золота». ФОТО
Сьогодні, 17:46
На обласному турнірі з жиму лежачи "WEST BENCH PRESS CUP", який відбувся у Львові троє волинських спортсменок посіли призові місця.
Про це розповів Суспільному тренер важкоатлеток Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кілограмів. Спортсменка посіла перше місце.
Майстер спорту міжнародного класу Оксана Ведмідь у новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів, з власною вагою 54 кілограми, підкорила особистий рекорд – 150 кілограмів, який на 14 кілограмів перевищує рекорд України та завоювала золоту медаль турніру.
Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кілограмів посіла третє місце з особистим рекордом – 67,5 кілограмів.
В заліку турніру Оксана Ведмідь стала абсолютною чемпіонкою, Оксана Мотрунчик посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.
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Про це розповів Суспільному тренер важкоатлеток Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кілограмів. Спортсменка посіла перше місце.
Майстер спорту міжнародного класу Оксана Ведмідь у новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів, з власною вагою 54 кілограми, підкорила особистий рекорд – 150 кілограмів, який на 14 кілограмів перевищує рекорд України та завоювала золоту медаль турніру.
Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кілограмів посіла третє місце з особистим рекордом – 67,5 кілограмів.
В заліку турніру Оксана Ведмідь стала абсолютною чемпіонкою, Оксана Мотрунчик посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.
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