Волинські спортсменки на турнірі з жиму лежачи вибороли два «золота». ФОТО





Про це розповів Олег Хом'як.



Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кілограмів. Спортсменка посіла перше місце.



Майстер спорту міжнародного класу Оксана Ведмідь у новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів, з власною вагою 54 кілограми, підкорила особистий рекорд – 150 кілограмів, який на 14 кілограмів перевищує рекорд України та завоювала золоту медаль турніру.



Маргарита Макарова, виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кілограмів посіла третє місце з особистим рекордом – 67,5 кілограмів.



В заліку турніру Оксана Ведмідь стала абсолютною чемпіонкою, Оксана Мотрунчик посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На обласному турнірі з жиму лежачи "WEST BENCH PRESS CUP", який відбувся у Львові троє волинських спортсменок посіли призові місця.Про це розповів Суспільному тренер важкоатлетоку ваговій категорії до 47 кілограмів показала свій кращий результат, витиснувши штангу вагою 105 кілограмів. Спортсменка посіла перше місце.Майстер спорту міжнародного класуу новій для себе ваговій категорії до 57 кілограмів, з власною вагою 54 кілограми, підкорила особистий рекорд – 150 кілограмів, який на 14 кілограмів перевищує рекорд України та завоювала золоту медаль турніру., виступаючи у класичному жимі, у категорії до 63 кілограмів посіла третє місце з особистим рекордом – 67,5 кілограмів.В заліку турніру Оксана Ведмідь стала абсолютною чемпіонкою, Оксана Мотрунчик посіла друге місце, а Волинська область зайняла друге місце у командному заліку.

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