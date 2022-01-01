На Волині розшукують злочинця. ФОТО

На Волині розшукують злочинця. ФОТО
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 32-річного Підкорчака Павла Васильовича, уродженця та жителя Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зазначають, що чоловіка розшукують через підозру в умисному проникненні до житла громадян та нанесені тілесних ушкоджень. Він переховується від органів досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності.

"Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний зловмисник, просимо повідомити про це за телефонами: 0979048793, 0973329243 або 102", - йдеться у повідомленні поліції.
На Волині розшукують злочинця. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, злочинець, розшук, Підкорчак
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