На Волині розшукують злочинця. ФОТО

Підкорчака Павла Васильовича, уродженця та жителя Нововолинська.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зазначають, що чоловіка розшукують через підозру в умисному проникненні до житла громадян та нанесені тілесних ушкоджень. Він переховується від органів досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності.



"Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний зловмисник, просимо повідомити про це за телефонами: 0979048793, 0973329243 або 102", - йдеться у повідомленні поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 32-річногоуродженця та жителя Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зазначають, що чоловіка розшукують через підозру в умисному проникненні до житла громадян та нанесені тілесних ушкоджень. Він переховується від органів досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності."Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний зловмисник, просимо повідомити про це за телефонами: 0979048793, 0973329243 або 102", - йдеться у повідомленні поліції.

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