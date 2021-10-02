Буданов анонсував чимало перемог української армії до кінця року

Буданов анонсував чимало перемог української армії до кінця року
До кінця 2022 року на українців чекає ще чимало хороших новин. Деякі з них ми вже зможемо почути найближчим часом.

Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Однак варто зазначити, що про повне завершення війни до кінця цього року не йдеться.

До кінця цього року залишилося трохи більше ніж 2 місяці. Однак Кирило Буданов запевнив, що за цей час на нашу країну ще чекає чимало перемог. Зокрема українські війська суттєво просунуться вперед.

"До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите", – заявив Буданов.

У відповідь на питання чи йде мова про звільнення Херсона з окупації, Кирило Буданов лише сказав, що сподівається на це.


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Теги: Буданов, перемоги, прогнози
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