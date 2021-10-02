Буданов анонсував чимало перемог української армії до кінця року





Про це в інтерв'ю Кирило Буданов.



Однак варто зазначити, що про повне завершення війни до кінця цього року не йдеться.



До кінця цього року залишилося трохи більше ніж 2 місяці. Однак Кирило Буданов запевнив, що за цей час на нашу країну ще чекає чимало перемог. Зокрема українські війська суттєво просунуться вперед.



"До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите", – заявив Буданов.



У відповідь на питання чи йде мова про звільнення Херсона з окупації, Кирило Буданов лише сказав, що сподівається на це.





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