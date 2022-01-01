У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault під час виконання повороту ліворуч не впевнився в безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю марки Mitsubishi, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення.



Автівки отримали механічні пошкодження.



На винуватця події патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 17 жовтня, патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault під час виконання повороту ліворуч не впевнився в безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю марки Mitsubishi, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення.Автівки отримали механічні пошкодження.На винуватця події патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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