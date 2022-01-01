У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО
Вчора, 17 жовтня, патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чернишевського.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault під час виконання повороту ліворуч не впевнився в безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю марки Mitsubishi, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

Автівки отримали механічні пошкодження.
У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО

На винуватця події патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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