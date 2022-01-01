З російського полону звільнили ще одну волинянку Катерину Павленко

З російського полону звільнили ще одну волинянку Катерину Павленко
Як стало відомо, вчора, 17 жовтня 2022 року, з російського полону були звільнені троє військовослужбовиць-волинянок.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Лучанка Людмила Кравчук з 2019-го року служила у Держприкордонслужбі. У 2021 році перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби «Сартана» на Донеччині. В полоні жінка перебувала з квітня.

Уродженка Нововолинська Аліна Паніна – кінолог Донецького прикордонного загону. Захищала кордони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє з рідними на зв'язок Аліна виходила наприкінці квітня. В полоні дівчина перебувала п'ять місяців.

Уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко – санінструктор, закінчила біологічний факультет ВНУ імені Лесі Українки. Довгий час жила і працювала в Луцьку. З чоловіком переїхала до Миколаєва, де влаштувалася в одну із військових частин на посаду санінструктора. В грудні 2021 року була відкомандирована в зону бойових дій. 12 квітня – день, коли Катерина останній раз була на зв’язку.

Наразі волинянки разом із іншими звільненими військовополоненими жінками перебувають у Запоріжжі.

Сил і терпіння Захисницям та їхнім родинам. Швидкого повернення додому!

На головному фото: Катерина Павленко - крайня справа.




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Теги: Волинянки, полон, Росія
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