З російського полону звільнили ще одну волинянку Катерину Павленко
Сьогодні, 17:25
Як стало відомо, вчора, 17 жовтня 2022 року, з російського полону були звільнені троє військовослужбовиць-волинянок.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Лучанка Людмила Кравчук з 2019-го року служила у Держприкордонслужбі. У 2021 році перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби «Сартана» на Донеччині. В полоні жінка перебувала з квітня.
Уродженка Нововолинська Аліна Паніна – кінолог Донецького прикордонного загону. Захищала кордони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє з рідними на зв'язок Аліна виходила наприкінці квітня. В полоні дівчина перебувала п'ять місяців.
Уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко – санінструктор, закінчила біологічний факультет ВНУ імені Лесі Українки. Довгий час жила і працювала в Луцьку. З чоловіком переїхала до Миколаєва, де влаштувалася в одну із військових частин на посаду санінструктора. В грудні 2021 року була відкомандирована в зону бойових дій. 12 квітня – день, коли Катерина останній раз була на зв’язку.
Наразі волинянки разом із іншими звільненими військовополоненими жінками перебувають у Запоріжжі.
Сил і терпіння Захисницям та їхнім родинам. Швидкого повернення додому!
На головному фото: Катерина Павленко - крайня справа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Лучанка Людмила Кравчук з 2019-го року служила у Держприкордонслужбі. У 2021 році перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби «Сартана» на Донеччині. В полоні жінка перебувала з квітня.
Уродженка Нововолинська Аліна Паніна – кінолог Донецького прикордонного загону. Захищала кордони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє з рідними на зв'язок Аліна виходила наприкінці квітня. В полоні дівчина перебувала п'ять місяців.
Уродженка села Четвертня Луцького району Катерина Павленко – санінструктор, закінчила біологічний факультет ВНУ імені Лесі Українки. Довгий час жила і працювала в Луцьку. З чоловіком переїхала до Миколаєва, де влаштувалася в одну із військових частин на посаду санінструктора. В грудні 2021 року була відкомандирована в зону бойових дій. 12 квітня – день, коли Катерина останній раз була на зв’язку.
Наразі волинянки разом із іншими звільненими військовополоненими жінками перебувають у Запоріжжі.
Сил і терпіння Захисницям та їхнім родинам. Швидкого повернення додому!
На головному фото: Катерина Павленко - крайня справа.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном
Сьогодні, 18:00
З російського полону звільнили ще одну волинянку Катерину Павленко
Сьогодні, 17:25
На Волині розшукують злочинця. ФОТО
Сьогодні, 17:17
У Луцьку на Чернишевського зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:04
Медіа