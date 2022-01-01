Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук

Учора, 17 жовтня, під час масштабного обміну полоненими додому повернулася лучанка-прикордонницяІнформацію про цепідтвердили у пресслужбі шостого Волинського прикордонного загону, а також у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що жінка – 1975 року народження, військова медикиня. Потрапила у полон у квітні в Маріуполі.Нагадаємо, раніше міський голова Нововолинськаповідомив, щоУсього ж 17 жовтня з полону звільнили 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених – 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових і сержанток.