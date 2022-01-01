Із російського полону звільнили лучанку Людмилу Кравчук
Сьогодні, 10:53
Учора, 17 жовтня, під час масштабного обміну полоненими додому повернулася лучанка-прикордонниця Людмила Кравчук.
Інформацію про це виданню ВолиньPost підтвердили у пресслужбі шостого Волинського прикордонного загону, а також у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що жінка – 1975 року народження, військова медикиня. Потрапила у полон у квітні в Маріуполі.
Нагадаємо, раніше міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що додому повертається і волинянка Аліна Паніна.
Усього ж 17 жовтня з полону звільнили 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених – 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових і сержанток.
Радіємо поверненню наших землячок! Чекаємо вдома кожного і кожну, хто досі перебуває у полоні окупантів!
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Інформацію про це виданню ВолиньPost підтвердили у пресслужбі шостого Волинського прикордонного загону, а також у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що жінка – 1975 року народження, військова медикиня. Потрапила у полон у квітні в Маріуполі.
Нагадаємо, раніше міський голова Нововолинська Борис Карпус повідомив, що додому повертається і волинянка Аліна Паніна.
Усього ж 17 жовтня з полону звільнили 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед звільнених – 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових і сержанток.
Радіємо поверненню наших землячок! Чекаємо вдома кожного і кожну, хто досі перебуває у полоні окупантів!
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