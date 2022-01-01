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З російського полону звільнили волинянку

З російського полону звільнили волинянку
Захисниця з Нововолинська Аліна Паніна повертається додому з російського полону.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус у телеграмі.

«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні.

З російського полону звільнили волинянку


Як інформує голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жотвня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.

«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.

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Теги: Аліна Паніна, полон
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