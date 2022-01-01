З російського полону звільнили волинянку
Сьогодні, 21:12
Захисниця з Нововолинська Аліна Паніна повертається додому з російського полону.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус у телеграмі.
«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні.
Як інформує голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жотвня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.
«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер міста Борис Карпус у телеграмі.
«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні.
Як інформує голова Офісу президента України Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жотвня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.
«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей
Сьогодні, 16:49
Росіяни завдали ракетного удару по Вінниччині
Сьогодні, 15:23
Коментарі 0
Останні новини
З російського полону звільнили волинянку
Сьогодні, 21:12
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
Психолог розповів, що не варто запитувати у військових
Сьогодні, 19:32
Медіа