З російського полону звільнили волинянку

Аліна Паніна повертається додому з російського полону.



Про це Борис Карпус у телеграмі.



«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні.







Як Андрій Єрмак, сьогодні, 17 жотвня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.



«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисниця з Нововолинськаповертається додому з російського полону.Про це повідомив мер містау телеграмі.«Наша Захисниця Аліна Паніна повертається у рідний Нововолинськ. Місто чекає з широкими обіймами. Віримо, що всі наші Герої скоро повернуться у свої домівки з Перемогою!» - йдеться в повідомленні.Як інформує голова Офісу президента України, сьогодні, 17 жотвня, відбувся черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію