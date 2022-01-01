Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
З ранку до самого вечора 18 жовтня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 20°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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