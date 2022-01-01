Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора 18 жовтня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 20°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 20°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21° тепла.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
Психолог розповів, що не варто запитувати у військових
Сьогодні, 19:32
Лукашенко заявив, що не збирається вбивати українців
Сьогодні, 19:00
Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 18:40
Медіа