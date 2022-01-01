Психолог розповів, що не варто запитувати у військових

В'ячеслав Лук'янчук розповів, чим звичайні люди можуть допомогти воїнам підняти бойовий дух та як не треба допомагати військовим.



В ефірі телемарафону він назвав спілкування з бійцями найкращою допомогою для них, їхнього психічного стану, пише



"Коли ви розмовляєте з військовим, не треба запитувати у нього, що він робив, як і з ким. Бо це військова робота. З одного боку, це може бути стресова ситуація для нього, а ще більше - для вас", - каже Лук'янчук.



Він радить у розмові з бійцями розповідати про себе, про знайомих, про дітей, про дім, про прості побутові речі. Це діє, за словами психолога, підбадьорливо.



Якщо ви хочете допомогти матеріально певному батальону чи підрозділу, поцікавтеся, хто з волонтерів його забезпечує. У них вже ви можете уточнити, чого саме не вистачає бійцям. Й після цього допомагаєте - чи то грішми, чи роботами, чи чимось іншим.



Також психолог закликав не поспішати переказувати гроші незнайомим нібито на потреби ЗСУ, адже зараз дуже багато шахраїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Психолог 130-го батальйону тероборони ЗСУрозповів, чим звичайні люди можуть допомогти воїнам підняти бойовий дух та як не треба допомагати військовим.В ефірі телемарафону він назвав спілкування з бійцями найкращою допомогою для них, їхнього психічного стану, пише УНІАН "Коли ви розмовляєте з військовим, не треба запитувати у нього, що він робив, як і з ким. Бо це військова робота. З одного боку, це може бути стресова ситуація для нього, а ще більше - для вас", - каже Лук'янчук.Він радить у розмові з бійцями розповідати про себе, про знайомих, про дітей, про дім, про прості побутові речі. Це діє, за словами психолога, підбадьорливо.Якщо ви хочете допомогти матеріально певному батальону чи підрозділу, поцікавтеся, хто з волонтерів його забезпечує. У них вже ви можете уточнити, чого саме не вистачає бійцям. Й після цього допомагаєте - чи то грішми, чи роботами, чи чимось іншим.Також психолог закликав не поспішати переказувати гроші незнайомим нібито на потреби ЗСУ, адже зараз дуже багато шахраїв.

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