Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП

Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня в Рожищі.

Аварія сталась пообіді на вулиці Мостовій, інформує Район.Рожище.

Як прокоментували у відділі поліцейськоїдіяльності міста, зіткнулися мотоцикл та мікроавтобус Mercedes-Benz. Після удару мотоцикл загорівся. Випадкові свідки загасили вогонь вогнегасником.

Водія та пасажира мотоцикла забрала швидка. Хлопець 1997 року народження від отриманих травм помер.

На місці події працювали поліцейські та рятувальники.

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Теги: Рожище, ДТП, смерть
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