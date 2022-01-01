Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП





Аварія сталась пообіді на вулиці Мостовій, інформує



Як прокоментували у відділі поліцейськоїдіяльності міста, зіткнулися мотоцикл та мікроавтобус Mercedes-Benz. Після удару мотоцикл загорівся. Випадкові свідки загасили вогонь вогнегасником.



Водія та пасажира мотоцикла забрала швидка. Хлопець 1997 року народження від отриманих травм помер.



На місці події працювали поліцейські та рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня в Рожищі.Аварія сталась пообіді на вулиці Мостовій, інформує Район.Рожище. Як прокоментували у відділі поліцейськоїдіяльності міста, зіткнулися мотоцикл та мікроавтобус Mercedes-Benz. Після удару мотоцикл загорівся. Випадкові свідки загасили вогонь вогнегасником.Водія та пасажира мотоцикла забрала швидка. Хлопець 1997 року народження від отриманих травм помер.На місці події працювали поліцейські та рятувальники.

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