Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 18:40
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня в Рожищі.
Аварія сталась пообіді на вулиці Мостовій, інформує Район.Рожище.
Як прокоментували у відділі поліцейськоїдіяльності міста, зіткнулися мотоцикл та мікроавтобус Mercedes-Benz. Після удару мотоцикл загорівся. Випадкові свідки загасили вогонь вогнегасником.
Водія та пасажира мотоцикла забрала швидка. Хлопець 1997 року народження від отриманих травм помер.
На місці події працювали поліцейські та рятувальники.
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Аварія сталась пообіді на вулиці Мостовій, інформує Район.Рожище.
Як прокоментували у відділі поліцейськоїдіяльності міста, зіткнулися мотоцикл та мікроавтобус Mercedes-Benz. Після удару мотоцикл загорівся. Випадкові свідки загасили вогонь вогнегасником.
Водія та пасажира мотоцикла забрала швидка. Хлопець 1997 року народження від отриманих травм помер.
На місці події працювали поліцейські та рятувальники.
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