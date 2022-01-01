ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 населених пунктах

ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 населених пунктах
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території РБ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА “Shahed -136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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