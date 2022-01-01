ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 населених пунктах

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території РБ.Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА “Shahed -136”.Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.