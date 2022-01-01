Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів

Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури представнику однієї з громадських організацій області повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, громадянин вимагав та отримав від військовозобов`язаного чоловіка 5000 доларів США за можливість виїхати на територію Євросоюзу як водію організації, відомості про якого будуть внесені в інформаційну систему «Шлях».

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, кордон, суд, переправлення, військовозобов`язаний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 населених пунктах
Сьогодні, 18:30
У Луцьку патрульні затримали 6 чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:50
Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів
Сьогодні, 17:30
Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування 18-річної односельчанки і погрозу убивством
Сьогодні, 17:21
Поміщали у триметрову яму зв’язаними: як в Ізюмському районі рашисти випитували інформацію про патріотів
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Волинський лікар з двома спільниками за 13200 доларів допомагали військовозобов’язаним виїжджати за кордон: їх судитимуть Волинський лікар з двома спільниками за 13200 доларів допомагали військовозобов’язаним виїжджати за кордон: їх судитимуть
07 жовтень, 13:16
Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті
21 вересень, 19:05
На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон
20 вересень, 16:16
Волинянин, який спалив 14 га лісу, постане перед судом Волинянин, який спалив 14 га лісу, постане перед судом
16 вересень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко заявив, що не збирається вбивати українців
Сьогодні, 19:00
 0
Мотоцикл загорівся: на Волині сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 18:40
 0
ЗСУ відбили атаки окупантів у 8 населених пунктах
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцьку патрульні затримали 6 чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8