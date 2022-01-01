Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів
Сьогодні, 17:30
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури представнику однієї з громадських організацій області повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, громадянин вимагав та отримав від військовозобов`язаного чоловіка 5000 доларів США за можливість виїхати на територію Євросоюзу як водію організації, відомості про якого будуть внесені в інформаційну систему «Шлях».
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, громадянин вимагав та отримав від військовозобов`язаного чоловіка 5000 доларів США за можливість виїхати на територію Євросоюзу як водію організації, відомості про якого будуть внесені в інформаційну систему «Шлях».
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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