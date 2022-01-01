У Луцьку патрульні затримали 6 чоловіків з наркотиками. ФОТО

На вихідних та сьогодні у Луцьку патрульні поліейські у кількох громадян вилучили наркотичні речовини.Про це інформують у пресслужбі правоохоронців.Так, в суботу, 15 жовтня, під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль на вулиці Яровиця, для перевірки документів. Під час спілкування з водієм поліцейські звернули увагу на підозрілу поведінку керманича. В ході поверхневої перевірки у водія виявили два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною, ззовні схожу на наркотичну.Ще одного чоловіка виявили після прибуття на виклик. На місці події він курив речовину схожу на наркотичну та мав при собі прилади для її вживання.В неділю, 16 жовтня, під час дії комендантської години, інспектори провели поверхневу перевірку громадянину, який дивно поводився. З собою він мав поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження. Подія трапилася на вулиці Теремнівській.Також, патрульні виявили, ще двох осіб з ознаками наркотичного сп’яніння. Вони мали при собі речовини, ззовні схожі на наркотичні та прилади для їх вживання.І сьогодні вранці, патрулюючи по вулиці Зарічна, поліцейські помітили чоловіка, який дивно себе поводив та побачивши їх намагався втекти. З собою мав згорток з невідомою кристалічною речовиною, запакований в білу ізоляційну стрічку.В усіх випадках інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.