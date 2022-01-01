Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування 18-річної односельчанки і погрозу убивством





Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



Пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував. Наступного дня його затримали й відтоді він перебуває під вартою, а наступні 4 роки проведе за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя одного з сіл Головненської територіальної громади у зґвалтуванні 18-річної односельчанки, заподіянні їй тілесних ушкоджень та погрозі потерпілій убивством.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував. Наступного дня його затримали й відтоді він перебуває під вартою, а наступні 4 роки проведе за ґратами.

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