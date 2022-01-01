Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування 18-річної односельчанки і погрозу убивством

Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування 18-річної односельчанки і погрозу убивством
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 49-річного жителя одного з сіл Головненської територіальної громади у зґвалтуванні 18-річної односельчанки, заподіянні їй тілесних ушкоджень та погрозі потерпілій убивством.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував. Наступного дня його затримали й відтоді він перебуває під вартою, а наступні 4 роки проведе за ґратами.

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Теги: Волинянин, прокуратура, зґвалтування
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