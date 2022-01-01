Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей
Сьогодні, 16:49
Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.
Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.
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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.
Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.
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