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Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей

Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей
Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.
Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія атакувала Київ дронами-камікадзе.
Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей

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Теги: Росія, Україна, війна
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