Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Рахунки за доставку газу є в особистому кабінеті. Сплачуйте онлайн в будь-який час за допомогою онлайн-сервісів 104.



Можна обрати зручний спосіб оплати:



- особистий кабінет 104.ua -

- мобільний додаток 104.ua:

- для Android https://cutt.ly/0Jvd77E

- для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V

- чат-бот «7104ua» у Viber -

- чат-бот «7104ua» у Telegram -

- за допомогою онлайн-послуг Приват24, Ощад24 Monobank (оплата з картки будь-якого банку)

- у будь-якому відділенні Укрпошти

- через відділення будь-якого банку

- через термінали самообслуговування.



При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку «Волиньгаз», що складається з 10 цифр.



Компанія дякує споживачам, які попри війну, своєчасно здійснюють оплату. Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» просить споживачів газу сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 жовтня. Підтримка енергосистеми України зараз надзвичайно важлива.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Рахунки за доставку газу є в особистому кабінеті. Сплачуйте онлайн в будь-який час за допомогою онлайн-сервісів 104.Можна обрати зручний спосіб оплати:- особистий кабінет 104.ua - https://cutt.ly/iO9ZpbQ - мобільний додаток 104.ua:- для Android https://cutt.ly/0Jvd77E- для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V- чат-бот «7104ua» у Viber - http://bit.ly/7104uaViber - чат-бот «7104ua» у Telegram - https://t.me/ua7104_bot - за допомогою онлайн-послуг Приват24, Ощад24 Monobank (оплата з картки будь-якого банку)- у будь-якому відділенні Укрпошти- через відділення будь-якого банку- через термінали самообслуговування.При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку «Волиньгаз», що складається з 10 цифр.Компанія дякує споживачам, які попри війну, своєчасно здійснюють оплату. Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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