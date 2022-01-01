Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»

Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»
АТ «Волиньгаз» просить споживачів газу сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 жовтня. Підтримка енергосистеми України зараз надзвичайно важлива.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Рахунки за доставку газу є в особистому кабінеті. Сплачуйте онлайн в будь-який час за допомогою онлайн-сервісів 104.

Можна обрати зручний спосіб оплати:

- особистий кабінет 104.ua - https://cutt.ly/iO9ZpbQ
- мобільний додаток 104.ua:
- для Android https://cutt.ly/0Jvd77E
- для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V
- чат-бот «7104ua» у Viber - http://bit.ly/7104uaViber;
- чат-бот «7104ua» у Telegram - https://t.me/ua7104_bot
- за допомогою онлайн-послуг Приват24, Ощад24 Monobank (оплата з картки будь-якого банку)
- у будь-якому відділенні Укрпошти
- через відділення будь-якого банку
- через термінали самообслуговування.

При оплаті доставки газу вказуйте номер особового рахунку «Волиньгаз», що складається з 10 цифр.

Компанія дякує споживачам, які попри війну, своєчасно здійснюють оплату. Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньгаз, розподіл газу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поміщали у триметрову яму зв’язаними: як в Ізюмському районі рашисти випитували інформацію про патріотів
Сьогодні, 17:00
Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей
Сьогодні, 16:49
Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»
Сьогодні, 16:36
Помер волинський забудовник Леонтій Іванішин
Сьогодні, 16:28
Через куріння в пожежі загинув волинянин. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
«Волиньгаз»: «Плата за розподіл газу залишилася без змін» «Волиньгаз»: «Плата за розподіл газу залишилася без змін»
19 липень, 13:16
«Оплата за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону», – «Волиньгаз» «Оплата за розподіл газу – підтримка економіки та енергетичної безпеки регіону», – «Волиньгаз»
13 червень, 13:25
«Зігріємо наших»: волинські газовики передали буржуйки, теплі речі та малюнки військовим «Зігріємо наших»: волинські газовики передали буржуйки, теплі речі та малюнки військовим
12 жовтень, 17:41
Опалювальний сезон на Волині: що варто знати споживачам природного газу Опалювальний сезон на Волині: що варто знати споживачам природного газу
06 жовтень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина підозрюють у сприянні в переправленні військовозобов`язаного за кордон за 5000 доларів
Сьогодні, 17:30
 0
Волинянин на 4 роки втрапив за ґрати за зґвалтування 18-річної односельчанки і погрозу убивством
Сьогодні, 17:21
 0
Поміщали у триметрову яму зв’язаними: як в Ізюмському районі рашисти випитували інформацію про патріотів
Сьогодні, 17:00
 0
Внаслідок ворожої атаки дронами по Києву загинуло четверо людей
Сьогодні, 16:49
 0
Своєчасний розрахунок за розподіл газу – особиста відповідальність кожного споживача, – «Волиньгаз»
Сьогодні, 16:36
 0
Медіа
відео
1/8