Помер волинський забудовник Леонтій Іванішин

Помер волинський забудовник Леонтій Іванішин
17 жовтня 2022 року на 61-му році життя помер засновник Волинської православної богословської академії гендиректор ТзОВ «Завод будівельних конструкцій» Леонтій Володимирович Іванішин.

Про це повідомили на сторінці академії.

За численні заслуги перед Волинською духовною школою Леонтій Володимирович був нагороджений найвищою відзнакою духовного вишу «Ктитор Академії», а його ім’я вписано на вічне молитовне поминання в пом’яник домового храму «Всіх святих землі Волинської».

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого. Царство Небесне і вічна пам’ять.

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Теги: Іванішин, Волинь, помер, забудовник
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