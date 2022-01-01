Стало відомо, скільки солдатів і техніки Росія направить до Білорусі





Про це повідомляє Валерія Ревенка у Twitter.



"Загальна чисельність до прибуття до Республіки Білорусь складе до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Росії до Білорусі для залучення у складі регіонального угруповання військ прибуде до 9 тисяч солдатів. Також РФ планує направити танки та міномети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусіу Twitter."Загальна чисельність до прибуття до Республіки Білорусь складе до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.

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