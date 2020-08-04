У «Ягодині» двоє чоловіків намагалися підкупити прикордонника, аби потрапити за кордон

Прикордонники Волинського загону задокументували два факти надання подорожніми неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Обох правопорушників днями затримали у пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин». Чоловіки слідували до Польщі потягом «Київ-Хелм». У 44-річного жителя Херсонщини під час паспортного контролю інспектор виявив фальшиву довідку про непридатність до військової служби. Аби чоловіку не відмовили у пропуску через кордон, він запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США.А киянин, який теж отримав відмову у пропуску, сподівався безперешкодно потрапити за кордон за 400 євро та 4 тисячі гривень. Як підтвердження права виїзду з України в умовах воєнного стану, чоловік надав дозвіл з обласної військової адміністрації. Однак, як з`ясували правоохоронці та зізнався сам подорожній, систему «Шлях» він використовував у особистих цілях.В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції про виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».