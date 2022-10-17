Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть, – Резніков

Олексій Резніков закликав демократичні країни об’єднатися заради перемоги над злом, яке несе російський терор.



Про це він повідомив у Twitter,



“Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. “Шахед-136” – лише один із їхніх інструментів, поряд із “Калібром”, “Іскандером”, ракетами “Х”, безпілотниками “Моджахер-6”, “Фатех-110”, “Золфагар”. Демократії та найсвітліші уми світу мають об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло”, – наголосив Резніков.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українизакликав демократичні країни об’єднатися заради перемоги над злом, яке несе російський терор.Про це він повідомив у Twitter, пише LB.ua “Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. “Шахед-136” – лише один із їхніх інструментів, поряд із “Калібром”, “Іскандером”, ракетами “Х”, безпілотниками “Моджахер-6”, “Фатех-110”, “Золфагар”. Демократії та найсвітліші уми світу мають об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло”, – наголосив Резніков.Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували іранськими дронами Шевченківський район Києва

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