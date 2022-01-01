У Лимані вже ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних





Про це повідомив пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко на брифінгу в Медіацентрі Україна —



«Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, то 152 цивільні ексгумовані - це і з масових, і з поодиноких поховань», - сказала вона.



За словами Гаврилко, на місцях поховань продовжують працювати слідчі, і щодня кількість виявлених тіл збільшується.



Пресофіцер поліції поінформувала, що там, де були поховані воїни ЗСУ, роботи з ексгумації завершені, на місці масового поховання цивільних ще працюють експерти. За попередніми даними, недослідженими залишаються близько 40 могил, за добу вдається ексгумувати тіла з 12-14 поховань.



Гаврилко зазначила, що більшість ексгумованих тіл мають ознаки загибелі від мінно-вибухових травм, тобто внаслідок обстрілів, частина – природної смерті, є й тіла з ознаками вогнепальних поранень. Експерти працюють з відібраними матеріалами.



За словами пресофіцера, до слідчих звертаються місцеві мешканці, які повідомляють, що у похованні можуть бути їхні родичі. Вони погоджуються на забір біоматеріалу, аби фахівці могли ідентифікувати тіла. Наразі 88 зразків відправлені на експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деокупованому Лимані на Донеччині станом на 17 жовтня ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних.Про це повідомив пресофіцер поліції Донецької областіна брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ «Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, то 152 цивільні ексгумовані - це і з масових, і з поодиноких поховань», - сказала вона.За словами Гаврилко, на місцях поховань продовжують працювати слідчі, і щодня кількість виявлених тіл збільшується.Пресофіцер поліції поінформувала, що там, де були поховані воїни ЗСУ, роботи з ексгумації завершені, на місці масового поховання цивільних ще працюють експерти. За попередніми даними, недослідженими залишаються близько 40 могил, за добу вдається ексгумувати тіла з 12-14 поховань.Гаврилко зазначила, що більшість ексгумованих тіл мають ознаки загибелі від мінно-вибухових травм, тобто внаслідок обстрілів, частина – природної смерті, є й тіла з ознаками вогнепальних поранень. Експерти працюють з відібраними матеріалами.За словами пресофіцера, до слідчих звертаються місцеві мешканці, які повідомляють, що у похованні можуть бути їхні родичі. Вони погоджуються на забір біоматеріалу, аби фахівці могли ідентифікувати тіла. Наразі 88 зразків відправлені на експертизу.

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