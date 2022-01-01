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У Лимані вже ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних

У Лимані вже ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних
У деокупованому Лимані на Донеччині станом на 17 жовтня ексгумували тіла 35 військових та 152 цивільних.

Про це повідомив пресофіцер поліції Донецької області Олександра Гаврилко на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Тіла 34 військовослужбовців ЗСУ були ексгумовані в Лимані, також за останню добу тіло ще одного військовослужбовця, але це була окрема могила на території міста. Що стосується цивільних, то 152 цивільні ексгумовані - це і з масових, і з поодиноких поховань», - сказала вона.

За словами Гаврилко, на місцях поховань продовжують працювати слідчі, і щодня кількість виявлених тіл збільшується.

Пресофіцер поліції поінформувала, що там, де були поховані воїни ЗСУ, роботи з ексгумації завершені, на місці масового поховання цивільних ще працюють експерти. За попередніми даними, недослідженими залишаються близько 40 могил, за добу вдається ексгумувати тіла з 12-14 поховань.

Гаврилко зазначила, що більшість ексгумованих тіл мають ознаки загибелі від мінно-вибухових травм, тобто внаслідок обстрілів, частина – природної смерті, є й тіла з ознаками вогнепальних поранень. Експерти працюють з відібраними матеріалами.

За словами пресофіцера, до слідчих звертаються місцеві мешканці, які повідомляють, що у похованні можуть бути їхні родичі. Вони погоджуються на забір біоматеріалу, аби фахівці могли ідентифікувати тіла. Наразі 88 зразків відправлені на експертизу.


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Теги: Росія, Україна, війна
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