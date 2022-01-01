На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА





Про це повідомляли телеграм-канали. Згодом інформацію Сергій Гамалій.



"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи.Про це повідомляли телеграм-канали. Згодом інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе

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