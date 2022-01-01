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На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА

На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи.

Про це повідомляли телеграм-канали. Згодом інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

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Теги: Росія, Україна, війна
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