На Хмельниччині чути вибухи, – голова ОВА
Сьогодні, 14:04
Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чути вибухи.
Про це повідомляли телеграм-канали. Згодом інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
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Про це повідомляли телеграм-канали. Згодом інформацію підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
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