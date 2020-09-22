Українські бійці на передовій забезпечені зимовою формою на 100%

Українські бійці на передовій забезпечені зимовою формою на 100%
Українські бійці, які перебувають в районі бойових дій, забезпечені зимовою формою одягу на 100 відсотків.

Про це повідомив заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, передає Арміяінформ.

«Поставки йдуть кожного дня – це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично «з коліс». Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів», – заявив він.

Забезпечувати українських бійців необхідним спорядженням допомагають також країни-партнери. Мова йде про одяг, намети, обігрівачі та технічне обладнання.

«Хоча основна маса постачань здійснюється шляхом державних закупівель, допомога партнерів, волонтерів дуже важлива і необхідна», – додав Шаповалов.

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Теги: ЗСУ, зимовий одяг, Міноборони
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