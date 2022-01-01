Чим в Україні збивають дрони-камікадзе
Сьогодні, 13:20
Українська протиповітряна оборона вже пристосувалася збивати іранські дрони. Юрій Ігнат - підполковник, речник Повітряних сил - повідомив, що дрони-камікадзе, якими Росія атакує територію України, ЗСУ успішно збиває. Така робота, з його слів, триває.
Про це він сказав в етері телемарафону, пише ТСН.
"Значно зріс показник збиття дронів-камікадзе. Приходить розуміння, як їх збивати. В основному збивається ЗРВ, а також долучилась активно авіація. Ми знаємо історію пілота, який за день збив п’ять Shahed-136. Є позитивні зрушення, зрозуміло, що ворог використовує їх у нічний час. Наразі за допомогою радіолокаційних засобів виявляють ці дрони", - уточнив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав в етері телемарафону, пише ТСН.
"Значно зріс показник збиття дронів-камікадзе. Приходить розуміння, як їх збивати. В основному збивається ЗРВ, а також долучилась активно авіація. Ми знаємо історію пілота, який за день збив п’ять Shahed-136. Є позитивні зрушення, зрозуміло, що ворог використовує їх у нічний час. Наразі за допомогою радіолокаційних засобів виявляють ці дрони", - уточнив він.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські бійці на передовій забезпечені зимовою формою на 100%
Сьогодні, 13:37
Чим в Україні збивають дрони-камікадзе
Сьогодні, 13:20
На Волині за тиждень від коронавірусу померли двоє людей
Сьогодні, 13:04
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Медіа