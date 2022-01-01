Чим в Україні збивають дрони-камікадзе

Чим в Україні збивають дрони-камікадзе
Українська протиповітряна оборона вже пристосувалася збивати іранські дрони. Юрій Ігнат - підполковник, речник Повітряних сил - повідомив, що дрони-камікадзе, якими Росія атакує територію України, ЗСУ успішно збиває. Така робота, з його слів, триває.

Про це він сказав в етері телемарафону, пише ТСН.

"Значно зріс показник збиття дронів-камікадзе. Приходить розуміння, як їх збивати. В основному збивається ЗРВ, а також долучилась активно авіація. Ми знаємо історію пілота, який за день збив п’ять Shahed-136. Є позитивні зрушення, зрозуміло, що ворог використовує їх у нічний час. Наразі за допомогою радіолокаційних засобів виявляють ці дрони", - уточнив він.


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Теги: дрони-камікадзе, Україна, чим збивають
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