Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО





Про це в Telegram Кирило Тимошенко.



"Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", – написав Тимошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ранкової атаки дронів-камікадзе у Києві загинуло щонайменше троє людей, постраждало – 19.Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України"Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", – написав Тимошенко.

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