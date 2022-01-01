Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО

Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Внаслідок ранкової атаки дронів-камікадзе у Києві загинуло щонайменше троє людей, постраждало – 19.

Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", – написав Тимошенко.

Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО
Атака дронами по Києву: 3 людей загинуло. ФОТО

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Теги: Київ, дрони-камікадзе
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