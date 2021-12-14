На Заході очікують морозів





Про це свідчать дані



Початок тижня в Україні буде сухим, теплим і сонячним. На заході країни потеплішає до +18°...+21°, на решті території буде трохи свіже, +13°...+18°.



У вівторок, 18 жовтня, в Україні стане ще тепліше. По всій країні стовпчики термометрів покажуть +16°...+20°.



З середи, 19 жовтня, погода в Україні різко зміниться. По всій країні похолоднішає. Місцями температура опуститься до +13°...+15° й налетять дощі. Опади очікуються скрізь, крім півдня і південного сходу.



У четвер, 20 жовтня, дощі змістяться на Лівобережжі. Місцями опади будуть сильними. Температура продовжить знижуватися. На заході та півночі вдень буде лише до +8°...+10°, а вночі +1°...+4°. На решті території буде трохи тепліше - до +10°...+13 ° вдень і +5°...+7° вночі.



Перед вихідними в Україні стане ще холодніше. Вночі на заході України очікуються морози до -2°. Протягом дня найхолодніше буде на сході та півночі України - лише +5°...+9°. Дощі практично покинуть територію країни і пройдуть тільки в Донецькій і Луганській областях.



На вихідних температура в Україні трохи підвищиться. Наприкінці тижня на Лівобережжі буде +8°...+13°, а на півдні і заході стовпчики термометрів покажуть +15°...+17°. Однак знову повернуться дощі, які в неділю накриють більшість областей, крім південно-східних і деяких західних.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні очікується різка зміна погоди. У понеділок і вівторок ще буде тепло і сухо, а з середи, 19 жовтня, почнуться дощі й помітно похолодає. Місцями ночами будуть морози.Про це свідчать дані Погода УНІАН. Початок тижня в Україні буде сухим, теплим і сонячним. На заході країни потеплішає до +18°...+21°, на решті території буде трохи свіже, +13°...+18°.У вівторок, 18 жовтня, в Україні стане ще тепліше. По всій країні стовпчики термометрів покажуть +16°...+20°.З середи, 19 жовтня, погода в Україні різко зміниться. По всій країні похолоднішає. Місцями температура опуститься до +13°...+15° й налетять дощі. Опади очікуються скрізь, крім півдня і південного сходу.У четвер, 20 жовтня, дощі змістяться на Лівобережжі. Місцями опади будуть сильними. Температура продовжить знижуватися. На заході та півночі вдень буде лише до +8°...+10°, а вночі +1°...+4°. На решті території буде трохи тепліше - до +10°...+13 ° вдень і +5°...+7° вночі.Перед вихідними в Україні стане ще холодніше. Вночі на заході України очікуються морози до -2°. Протягом дня найхолодніше буде на сході та півночі України - лише +5°...+9°. Дощі практично покинуть територію країни і пройдуть тільки в Донецькій і Луганській областях.На вихідних температура в Україні трохи підвищиться. Наприкінці тижня на Лівобережжі буде +8°...+13°, а на півдні і заході стовпчики термометрів покажуть +15°...+17°. Однак знову повернуться дощі, які в неділю накриють більшість областей, крім південно-східних і деяких західних.

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