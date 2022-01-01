За ніч та ранок українські захисники збили 37 дронів-камікадзе

За ніч та ранок українські захисники збили 37 дронів-камікадзе
Із вчорашнього вечора підтверджено знищення як мінімум 37 дронів-камікадзе, це близько 85-86% усіх дронів, які Росія запустила по Україні.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

«Загалом підтверджено про знищення - якщо брати атаку, починаючи з 21:30 вчорашнього вечора і по зараз, - щонайменше 37 дронів-камікадзе. Усі летіли з південного напрямку. За попередніми підрахунками, знищено як мінімум 85-86% ППО Повітряних сил, а також Сухопутних військ, і є два підтверджені випадки збиття Нацгвардією. Збиваємо всіма доступними засобами. У нічний час – це засоби, що мають радіолокаційні системи, мова йде про зенітно-ракетні комплекси, а також винищувальну авіацію, які можуть виявляти цілі і знищувати їх ракетами», – повідомив Ігнат.

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Теги: дрони-камікадзе, Україна
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