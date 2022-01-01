Удар дронами-камікадзе по багатоповерхівці в Києві: загинула одна людина
Сьогодні, 11:54
Одна людина загинула внаслідок вранішньої атаки росіян дронами-камікадзе по житловому будинку Києва 17 жовтня.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Згодом заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що другу людину вдалося врятувати.
"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!", - написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
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Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Згодом заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що другу людину вдалося врятувати.
"Пані Анна - врятована! Дістали з третього поверху пошкодженого будинку!", - написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.
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