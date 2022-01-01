На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей
Сьогодні, 11:20
На чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та спортсменів різних вікових груп волиняни здобули три золоті нагороди, срібну та бронзову.
Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.
Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.
На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.
На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце- Дмитро Медведюк.
Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.
Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.
На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.
На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце- Дмитро Медведюк.
Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей
Сьогодні, 11:20
У Луцькому районі – ДТП: є постраждала
Сьогодні, 10:57
На Одещині Росія влучила ракетою в об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:39
Медіа