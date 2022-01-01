На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей





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Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.



На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.



На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце- Дмитро Медведюк.



Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та спортсменів різних вікових груп волиняни здобули три золоті нагороди, срібну та бронзову.Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин. На дистанції 20 кілометрів першість здобувНа дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посіва 3 місце-Волинянкатакож здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.

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