На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей

На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей
На чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед дорослих та спортсменів різних вікових груп волиняни здобули три золоті нагороди, срібну та бронзову.

Про це повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту.

Змагання відбулися в Івано-Франківську 15 жовтня. Це чемпіонат зі спортивної ходьби 20 км, 35 км серед дорослих та серед спортсменів різних вікових груп.

На дистанції 35 кілометрів серед чоловіків у розряді молодь перше місце посів волинянин Ярослав Лукашик. На дистанції 20 кілометрів першість здобув Віктор Шумік.

На дистанції 20 км, чоловіки молодь U-23, 2 місце посів Тарас Корецький, а 3 місце- Дмитро Медведюк.

Волинянка Валерія Шоломіцька також здобула "золото" серед юніорок на дистанції 10 км.
На Чемпіонаті України зі спортивної ходьби волиняни здобули 5 медалей

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Теги: спортивна ходьба, Україна, Волинь
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