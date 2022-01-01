У Луцькому районі – ДТП: є постраждала

У Луцькому районі – ДТП: є постраждала
16 жовтня на автодорозі у селі Городище сталася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

32-річна жителька Ковельського району, керуючи легковиком Skoda Octavia, зіткнулася із автомобілем Renault Trafic, під керуванням 43-річного жителя Горохівського району.

Внаслідок автопригоди водійка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Луцький район, ДТП
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