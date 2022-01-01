У Луцькому районі – ДТП: є постраждала





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



32-річна жителька Ковельського району, керуючи легковиком Skoda Octavia, зіткнулася із автомобілем Renault Trafic, під керуванням 43-річного жителя Горохівського району.



Внаслідок автопригоди водійка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 жовтня на автодорозі у селі Городище сталася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.32-річна жителька Ковельського району, керуючи легковиком Skoda Octavia, зіткнулася із автомобілем Renault Trafic, під керуванням 43-річного жителя Горохівського району.Внаслідок автопригоди водійка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію