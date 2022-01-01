У Луцькому районі – ДТП: є постраждала
Сьогодні, 10:57
16 жовтня на автодорозі у селі Городище сталася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
32-річна жителька Ковельського району, керуючи легковиком Skoda Octavia, зіткнулася із автомобілем Renault Trafic, під керуванням 43-річного жителя Горохівського району.
Внаслідок автопригоди водійка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
32-річна жителька Ковельського району, керуючи легковиком Skoda Octavia, зіткнулася із автомобілем Renault Trafic, під керуванням 43-річного жителя Горохівського району.
Внаслідок автопригоди водійка Skoda Octavia отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі – ДТП: є постраждала
Сьогодні, 10:57
На Одещині Росія влучила ракетою в об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 10:39
Медіа