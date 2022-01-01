На Одещині Росія влучила ракетою в об'єкт інфраструктури





Про це



"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок вранці, 17 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Одещині.Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"."Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе

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