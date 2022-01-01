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На Одещині Росія влучила ракетою в об'єкт інфраструктури

На Одещині Росія влучила ракетою в об'єкт інфраструктури
У понеділок вранці, 17 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.


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Теги: Росія, Україна, війна
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