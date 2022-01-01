Скорочення комендантської години: як це вплинуло на графік роботи луцьких закладів
Сьогодні, 10:43
Наприкінці вересня на Волині прийняли рішення про те, аби комендантська година розпочиналася пізніше (опівночі) й тривала, як і раніше, до 05:00. До цього часу вона стартувала о 23:00. У зв’язку з цим більшість закладів у Луцьку змінили свій графік.
До слова, як зазначав тоді керівник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, відповідне рішення він прийняв, саме зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.
«Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому», – зауважував Юрій Погуляйко.
Тож, для прикладу, «Bar 11», що на проспекті Волі, продовжив робочі години з 21:00 до 22:00. Так само до 22:00 тепер працюють ресторани «Бравий Швейк», «Чевермето» та піцерія «Solo».
Кальян-бар «Хаббл Баббл» відкритий до 23:00, але інший кальян-бар
«Абу-Дабі» – до 22:00.
До 23:00 продовжили роботу «Skybar Family», «Mojo Sky Garden. Про це вони зазначили у своїх соціальних мережах.
Адміністратори закладів зауважують, що зменшення тривалості комендантської години дає змогу бізнесу працювати довше, а тому – підвищувати відвідуваність в закладах, заробляти більше та сплачувати більше податків.
Діана КРАВЧЕНКО
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До слова, як зазначав тоді керівник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, відповідне рішення він прийняв, саме зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.
«Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому», – зауважував Юрій Погуляйко.
Тож, для прикладу, «Bar 11», що на проспекті Волі, продовжив робочі години з 21:00 до 22:00. Так само до 22:00 тепер працюють ресторани «Бравий Швейк», «Чевермето» та піцерія «Solo».
Кальян-бар «Хаббл Баббл» відкритий до 23:00, але інший кальян-бар
«Абу-Дабі» – до 22:00.
До 23:00 продовжили роботу «Skybar Family», «Mojo Sky Garden. Про це вони зазначили у своїх соціальних мережах.
Адміністратори закладів зауважують, що зменшення тривалості комендантської години дає змогу бізнесу працювати довше, а тому – підвищувати відвідуваність в закладах, заробляти більше та сплачувати більше податків.
Діана КРАВЧЕНКО
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