Скорочення комендантської години: як це вплинуло на графік роботи луцьких закладів

Наприкінці вересня на Волині прийняли рішення про те, аби(опівночі) й тривала, як і раніше, до 05:00. До цього часу вона стартувала о 23:00. У зв’язку з цим більшість закладів у Луцьку змінили свій графік.До слова, як зазначав тоді керівник обласної військової адміністрації, відповідне рішення він прийняв, саме зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.«Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому», – зауважував Юрій Погуляйко.Тож, для прикладу, «Bar 11», що на проспекті Волі, продовжив робочі години з 21:00 до 22:00. Так само до 22:00 тепер працюють ресторани «Бравий Швейк», «Чевермето» та піцерія «Solo».Кальян-бар «Хаббл Баббл» відкритий до 23:00, але інший кальян-бар«Абу-Дабі» – до 22:00.До 23:00 продовжили роботу «Skybar Family», «Mojo Sky Garden. Про це вони зазначили у своїх соціальних мережах.Адміністратори закладів зауважують, що зменшення тривалості комендантської години дає змогу бізнесу працювати довше, а тому – підвищувати відвідуваність в закладах, заробляти більше та сплачувати більше податків.