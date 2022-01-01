У Луцьку затримали п'янючого водія: алкоголь у 25 разів перевищував норму
Сьогодні, 11:06
Вчора ввечері, 16 жовтня, на вулиці Кравчука патрульні виявили керманича, який порушував правила дорожнього руху.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5,00 проміле, що визначено технічною характеристикою даного приладу (перевищення допустимої норми у 25 разів).
На водія склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5,00 проміле, що визначено технічною характеристикою даного приладу (перевищення допустимої норми у 25 разів).
На водія склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.
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