У Луцьку затримали п'янючого водія: алкоголь у 25 разів перевищував норму

Вчора ввечері, 16 жовтня, на вулиці Кравчука патрульні виявили керманича, який порушував правила дорожнього руху.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5,00 проміле, що визначено технічною характеристикою даного приладу (перевищення допустимої норми у 25 разів).На водія склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.