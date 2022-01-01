Пожежа на Волині: горіли дві господарські споруди та житловий будинок

Пожежа на Волині: горіли дві господарські споруди та житловий будинок
на Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 жовтня о 12:16 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди на вулиці Центральна села Козятин Луцького району. На місце події було направлено черговий караул 9 державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та працівників місцевої пожежної команди смт Мар’янівка. О 12:38 загоряння локалізували, а о 14:10 – повністю ліквідували. Вогнем знищено частково стіни та покрівля, 4,5 т. грубих кормів. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

О 15:05 рятувальники 15 ДПРЧ смт Локачі та працівники МПО с. Затурці локалізували пожежу дерев’яної господарської споруди в с. Затурці Володимирського району. Причина пожежі встановлюється.

Також увечері рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони смт Заболоття та села Тур ліквідували пожежу у цегляному житловому будинку, що за попередніми даними, трапилася через необережність під час куріння власниці.

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Теги: Рятувальники, пожежа, Волинь
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