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На Волині змінили час комендантської години

На Волині змінили час комендантської години
Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години.

Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому", - йдеться у дописі Погуляйка.

Він також нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

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Теги: комендантська година, Волинь, варте уваги
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