Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години.Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації"Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому", - йдеться у дописі Погуляйка.Він також нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.