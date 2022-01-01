На Волині змінили час комендантської години
Сьогодні, 10:03
Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінили час комендантської години.
Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому", - йдеться у дописі Погуляйка.
Він також нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.
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Зокрема, комендантська година триватиме з 00.00 год. до 05.00 год.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому", - йдеться у дописі Погуляйка.
Він також нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.
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