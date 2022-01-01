За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині
Сьогодні, 10:31
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з Волині: Сергій Огребчук, Володимир Чуйко та Олександр Новосад.
Про це повідомили у Колківській, Маневицькій громадах та на своїй сторінці у фейсбуці пише Валентина Маціюк.
31-річний Сергій Огребчук, житель села Мала Осниця, загинув 27 вересня 2022 року, виконуючи обов’язок військової служби, під час обстрілу засобами вогневого ураження. Він був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення 3-го дивізіону артилерійської розвідки.
В громаді оголошено дні жалоби. Колківська селищна рада висловлює сердечні співчуття братам та сестрам Героя, родичам, близьким та друзям загиблого захисника.
Про час зустрічі тіла воїна, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.
Чуйко Володимир Миколайович, житель села Комарово, віддав своє життя за волю і незалежність України, за наше мирне життя.
"Прийміть щирі співчуття від нашої громади з приводу загибелі Героя Володимира. Хочу побажати, щоби ваш син Олексій, який сьогодні теж обороняє нашу країну, став для вас надійною опорою і повернувся до рідного краю з перемогою. Слава вашим синам!" - звернувся до батьків загиблого Героя голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
Загинув іще один волинський герой - Олександр Новосад з міста Рожище.
"Він був вчителем історії, а тому й мав позивний "Історик". Служив в одній роті зі своїм учнем. Війна нас познайомила. І, зустрівши його вперше, було відчуття, що знаєш все життя. Не можу повірити, що не стало такої світлої людини... Ти - Герой!!! Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!", - написала на своїй сторінці Валентина Маціюк.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
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Про це повідомили у Колківській, Маневицькій громадах та на своїй сторінці у фейсбуці пише Валентина Маціюк.
31-річний Сергій Огребчук, житель села Мала Осниця, загинув 27 вересня 2022 року, виконуючи обов’язок військової служби, під час обстрілу засобами вогневого ураження. Він був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення 3-го дивізіону артилерійської розвідки.
В громаді оголошено дні жалоби. Колківська селищна рада висловлює сердечні співчуття братам та сестрам Героя, родичам, близьким та друзям загиблого захисника.
Про час зустрічі тіла воїна, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.
Чуйко Володимир Миколайович, житель села Комарово, віддав своє життя за волю і незалежність України, за наше мирне життя.
"Прийміть щирі співчуття від нашої громади з приводу загибелі Героя Володимира. Хочу побажати, щоби ваш син Олексій, який сьогодні теж обороняє нашу країну, став для вас надійною опорою і повернувся до рідного краю з перемогою. Слава вашим синам!" - звернувся до батьків загиблого Героя голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
Загинув іще один волинський герой - Олександр Новосад з міста Рожище.
"Він був вчителем історії, а тому й мав позивний "Історик". Служив в одній роті зі своїм учнем. Війна нас познайомила. І, зустрівши його вперше, було відчуття, що знаєш все життя. Не можу повірити, що не стало такої світлої людини... Ти - Герой!!! Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!", - написала на своїй сторінці Валентина Маціюк.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
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