За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині

Сергій Огребчук, Володимир Чуйко та Олександр Новосад.



Про це повідомили у



31-річний Сергій Огребчук, житель села Мала Осниця, загинув 27 вересня 2022 року, виконуючи обов’язок військової служби, під час обстрілу засобами вогневого ураження. Він був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення 3-го дивізіону артилерійської розвідки.



В громаді оголошено дні жалоби. Колківська селищна рада висловлює сердечні співчуття братам та сестрам Героя, родичам, близьким та друзям загиблого захисника.



Про час зустрічі тіла воїна, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.



Чуйко Володимир Миколайович, житель села Комарово, віддав своє життя за волю і незалежність України, за наше мирне життя.



"Прийміть щирі співчуття від нашої громади з приводу загибелі Героя Володимира. Хочу побажати, щоби ваш син Олексій, який сьогодні теж обороняє нашу країну, став для вас надійною опорою і повернувся до рідного краю з перемогою. Слава вашим синам!" - звернувся до батьків загиблого Героя голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.



Загинув іще один волинський герой - Олександр Новосад з міста Рожище.



"Він був вчителем історії, а тому й мав позивний "Історик". Служив в одній роті зі своїм учнем. Війна нас познайомила. І, зустрівши його вперше, було відчуття, що знаєш все життя. Не можу повірити, що не стало такої світлої людини... Ти - Герой!!! Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!", - написала на своїй сторінці Валентина Маціюк.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з Волині:таПро це повідомили у Колківській Маневицькій громадах та на своїй сторінці у фейсбуці пише Валентина Маціюк 31-річний Сергій Огребчук, житель села Мала Осниця, загинув 27 вересня 2022 року, виконуючи обов’язок військової служби, під час обстрілу засобами вогневого ураження. Він був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення 3-го дивізіону артилерійської розвідки.В громаді оголошено дні жалоби. Колківська селищна рада висловлює сердечні співчуття братам та сестрам Героя, родичам, близьким та друзям загиблого захисника.Про час зустрічі тіла воїна, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.Чуйко Володимир Миколайович, житель села Комарово, віддав своє життя за волю і незалежність України, за наше мирне життя."Прийміть щирі співчуття від нашої громади з приводу загибелі Героя Володимира. Хочу побажати, щоби ваш син, який сьогодні теж обороняє нашу країну, став для вас надійною опорою і повернувся до рідного краю з перемогою. Слава вашим синам!" - звернувся до батьків загиблого Героя голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.Загинув іще один волинський герой - Олександр Новосад з міста Рожище."Він був вчителем історії, а тому й мав позивний "Історик". Служив в одній роті зі своїм учнем. Війна нас познайомила. І, зустрівши його вперше, було відчуття, що знаєш все життя. Не можу повірити, що не стало такої світлої людини... Ти - Герой!!! Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!", - написала на своїй сторінці Валентина Маціюк.

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