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За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині

За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з Волині: Сергій Огребчук, Володимир Чуйко та Олександр Новосад.

Про це повідомили у Колківській, Маневицькій громадах та на своїй сторінці у фейсбуці пише Валентина Маціюк.

31-річний Сергій Огребчук, житель села Мала Осниця, загинув 27 вересня 2022 року, виконуючи обов’язок військової служби, під час обстрілу засобами вогневого ураження. Він був старшим кухарем господарського відділення взводу забезпечення 3-го дивізіону артилерійської розвідки.
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині

В громаді оголошено дні жалоби. Колківська селищна рада висловлює сердечні співчуття братам та сестрам Героя, родичам, близьким та друзям загиблого захисника.

Про час зустрічі тіла воїна, дату поховання та прощання з загиблим буде повідомлено додатково.

Чуйко Володимир Миколайович, житель села Комарово, віддав своє життя за волю і незалежність України, за наше мирне життя.
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині

"Прийміть щирі співчуття від нашої громади з приводу загибелі Героя Володимира. Хочу побажати, щоби ваш син Олексій, який сьогодні теж обороняє нашу країну, став для вас надійною опорою і повернувся до рідного краю з перемогою. Слава вашим синам!" - звернувся до батьків загиблого Героя голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

Загинув іще один волинський герой - Олександр Новосад з міста Рожище.
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині

"Він був вчителем історії, а тому й мав позивний "Історик". Служив в одній роті зі своїм учнем. Війна нас познайомила. І, зустрівши його вперше, було відчуття, що знаєш все життя. Не можу повірити, що не стало такої світлої людини... Ти - Герой!!! Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!", - написала на своїй сторінці Валентина Маціюк.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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