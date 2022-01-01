 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, – Bloomberg

Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, – Bloomberg
Російський диктатор Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну, попри те, що шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Деякі люди, близькі до Кремля, вважають, що Росія, зрештою, зможе повернути ініціативу і просунутися далі в Україну, можливо, захопивши ключові міста, включаючи Харків та Одесу, які їй не вдалося захопити досі.

Джерела кажуть, що в результаті від України залишиться лише уламок її довоєнного стану. Хоча це здається неправдоподібним, враховуючи нещодавні успіхи Києва на полі бою, російські чиновники впевнені, що їхні сили зможуть завести Україну в глухий кут і домогтися якогось врегулювання, яке підтвердить хоча б частину їхніх досягнень.

Малоймовірно, що 300 тисяч мобілізованих солдатів, погано навчених та мотивованих, зможуть переламати ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, найімовірніше, вистачить лише на те, щоби ще більше сповільнити просування України.

Київ зажадав від своїх союзників більше зброї, включаючи танки, ракети більшої дальності і бойові літаки, але США і Європа досі виявляли обережність у розширенні спектра озброєнь, що поставляються.

Нагадаємо, раніше британський адмірал Тоні Радакіна заявив, що Путін зазнає невдач у війні проти України і не може досягти власних стратегічно-військових цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині
Сьогодні, 10:31
На Волині змінили час комендантської години
Сьогодні, 10:03
Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків
Сьогодні, 09:35
Танковий полк росіян на фронті поповнили мобілізованими без будь-якої підготовки, - Генштаб
Сьогодні, 08:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В полоні знаходиться близько 800 азовців, з них – більш як 40 жінок, є і вагітні
Сьогодні, 11:35
Як відбувся псевдореферендум у Маріуполі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, – Bloomberg
Сьогодні, 11:05
На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист
Сьогодні, 10:45
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині За волю України віддали своє життя троє Героїв з Волині
Сьогодні, 10:31
Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків
Сьогодні, 09:35
Танковий полк росіян на фронті поповнили мобілізованими без будь-якої підготовки, - Генштаб Танковий полк росіян на фронті поповнили мобілізованими без будь-якої підготовки, - Генштаб
Сьогодні, 08:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 27 вересня
27 вересень, 18:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перейменують кілька вулиць. НАЗВИ
Сьогодні, 11:50
 0
В полоні знаходиться близько 800 азовців, з них – більш як 40 жінок, є і вагітні
Сьогодні, 11:35
 0
Як відбувся псевдореферендум у Маріуполі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
Путін після мобілізації хоче захопити Харків та Одесу, – Bloomberg
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині внаслідок ДТП загинув 31-річний мопедист
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8