Як відбувся псевдореферендум у Маріуполі. ВІДЕО

Як відбувся псевдореферендум у Маріуполі. ВІДЕО
Окупанти розповідають про аномально високу явку виборців на псевдореферендумі у Маріуполі.

Про це на своєму телеграм-каналі написав радник мера Петро Андрющенко.

"Дійсно аномальна. Тому що навіть якби всі містяни прийшли, то їх кількість не дотягнула до половини. От як робилась явка та результати. Відео-скрінінг з маріупольського телевізора. Те, чого не показують ані в youtube каналах, ані в телеграм каналах окупантів. Просто російська громадянка, представниця цивільних окупантів. Просто розповідає про “сприяння голосуванню” маріупольців, що змушені працювати на її фірму. Просто голосує. Таких в Маріуполі від 15 до 20 тисяч росіян на зараз. Плюс російські військові, плюс донецькі зрадники. Купа мраzзів забеспечила публічну виставу “волевиявлення”, - написав Андрющенко.


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Теги: Маріуполь, псевдореферендум
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