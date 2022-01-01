Як відбувся псевдореферендум у Маріуполі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Окупанти розповідають про аномально високу явку виборців на псевдореферендумі у Маріуполі.
Про це на своєму телеграм-каналі написав радник мера Петро Андрющенко.
"Дійсно аномальна. Тому що навіть якби всі містяни прийшли, то їх кількість не дотягнула до половини. От як робилась явка та результати. Відео-скрінінг з маріупольського телевізора. Те, чого не показують ані в youtube каналах, ані в телеграм каналах окупантів. Просто російська громадянка, представниця цивільних окупантів. Просто розповідає про “сприяння голосуванню” маріупольців, що змушені працювати на її фірму. Просто голосує. Таких в Маріуполі від 15 до 20 тисяч росіян на зараз. Плюс російські військові, плюс донецькі зрадники. Купа мраzзів забеспечила публічну виставу “волевиявлення”, - написав Андрющенко.
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Про це на своєму телеграм-каналі написав радник мера Петро Андрющенко.
"Дійсно аномальна. Тому що навіть якби всі містяни прийшли, то їх кількість не дотягнула до половини. От як робилась явка та результати. Відео-скрінінг з маріупольського телевізора. Те, чого не показують ані в youtube каналах, ані в телеграм каналах окупантів. Просто російська громадянка, представниця цивільних окупантів. Просто розповідає про “сприяння голосуванню” маріупольців, що змушені працювати на її фірму. Просто голосує. Таких в Маріуполі від 15 до 20 тисяч росіян на зараз. Плюс російські військові, плюс донецькі зрадники. Купа мраzзів забеспечила публічну виставу “волевиявлення”, - написав Андрющенко.
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