В полоні знаходиться близько 800 азовців, з них – більш як 40 жінок, є і вагітні
Сьогодні, 11:35
Керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко розповіла, що в російському полоні залишаються близько 800 азовців, з них більше 40 жінок, серед них є вагітні.
Про це вона повідомила в ефірі Суспільного.
"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані. Поранення — застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору" — повідомляє Ольга.
На питання, чи дають належну медичну підтримку вагітним в полоні, Ольга відповіла, що про неї зовсім не йдеться. Їх треба перевозити на підконтрольну територію.
Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців.
"Працюємо над діагностикою на цей час. Адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб. Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування.
У полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання. Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — зараз. Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до наших полонених, але цього не відбувається, адже та сторона не підпускає їх.
Всім, хто звертається до нашої служби щодо інформації про родичів у полоні повідомляємо, що наразі ми не можемо опитувати повернених військових з полону, адже хлопці ще не готові до розпитувань. Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають… Тобто наші воїни ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що відомо бійцям, кому хтось "привіт" передавав. Тоді вже ми зможемо зв'язатися з родичами та передати інформацію, але, на жаль, не зараз, не найближчим часом.
«Вони (азовці) всі дуже сильні бійці, і морально, і психологічно, і фізично, тому всі оговтаються» — резюмує Ольга Кравченко.
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Про це вона повідомила в ефірі Суспільного.
"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані. Поранення — застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору" — повідомляє Ольга.
На питання, чи дають належну медичну підтримку вагітним в полоні, Ольга відповіла, що про неї зовсім не йдеться. Їх треба перевозити на підконтрольну територію.
Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців.
"Працюємо над діагностикою на цей час. Адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб. Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування.
У полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання. Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — зараз. Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до наших полонених, але цього не відбувається, адже та сторона не підпускає їх.
Всім, хто звертається до нашої служби щодо інформації про родичів у полоні повідомляємо, що наразі ми не можемо опитувати повернених військових з полону, адже хлопці ще не готові до розпитувань. Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають… Тобто наші воїни ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що відомо бійцям, кому хтось "привіт" передавав. Тоді вже ми зможемо зв'язатися з родичами та передати інформацію, але, на жаль, не зараз, не найближчим часом.
«Вони (азовці) всі дуже сильні бійці, і морально, і психологічно, і фізично, тому всі оговтаються» — резюмує Ольга Кравченко.
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