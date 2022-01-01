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Війна з Росією забрала життя ще одного Героя з Волині Сергія Ремінського

Війна з Росією забрала життя ще одного Героя з Волині Сергія Ремінського
В Донецькій області в зоні бойових дій загинув Ремінський Сергій Сергійович із села Городок, що на Маневиччині. Він - учасник АТО, який неодноразово захищав нашу державу та віддав своє життя в ім’я України.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сергій разом з іншими захисниками став на захист рідної країни.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про полеглого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.

В Сергія залишились дружина, троє неповнолітніх дітей, батьки.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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