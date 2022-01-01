На Волині розшукують злочинців, які переховуються від поліції
Сьогодні, 12:43
Співробітники Луцького районного управління ГУНП у Волинській області встановлює місцезнаходження засуджених осіб за вчинення кримінальних правопорушень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням волі та переховуються від органів пробації:
Мазурок Віталій Лук’янович, 29 травня 1980 року народження, житель села Гаразджа, Луцького району. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Земба Анатолій Георгійович, 17 лютого 1962 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Аршулік Микола Євгенович, 30 квітня 1977 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Філімонюк Денис Миколайович, 21 квітня 1990 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 164 Кримінального кодексу України.
Зварко Андрій Миколайович, 04 березня 1980 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.
Кривальчук Олександр Валерійович, 25 квітня 1990 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.125, ч.2 ст.345, ст.70 Кримінального кодексу України.
Вовчик Олександр Миколайович, 16 вересня 1964 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.358, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України.
Засуджені громадяни за вчинення кримінальних правопорушень та ухиляються від відбування покарання:
Березін Олександр Сергійович, 16 листопада 1986 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Маркін Олександр Борисович, 02 червня 1969 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Гнатюк Юрій Русланович, 16 лютого 1995 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.299.
Долінчук Сергій Олександрович, 10 квітня 1987 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 289, ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних осіб, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0957778626 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням волі та переховуються від органів пробації:
Мазурок Віталій Лук’янович, 29 травня 1980 року народження, житель села Гаразджа, Луцького району. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Земба Анатолій Георгійович, 17 лютого 1962 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Аршулік Микола Євгенович, 30 квітня 1977 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Філімонюк Денис Миколайович, 21 квітня 1990 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 164 Кримінального кодексу України.
Зварко Андрій Миколайович, 04 березня 1980 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України.
Кривальчук Олександр Валерійович, 25 квітня 1990 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.125, ч.2 ст.345, ст.70 Кримінального кодексу України.
Вовчик Олександр Миколайович, 16 вересня 1964 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.358, ч.1 ст. 263, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України.
Засуджені громадяни за вчинення кримінальних правопорушень та ухиляються від відбування покарання:
Березін Олександр Сергійович, 16 листопада 1986 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Маркін Олександр Борисович, 02 червня 1969 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Гнатюк Юрій Русланович, 16 лютого 1995 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.299.
Долінчук Сергій Олександрович, 10 квітня 1987 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 289, ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних осіб, повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0957778626 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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