Луцький стадіон «Авангард» тепер – у власності міста





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Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий розповів, що через відсутність професійного футболу, стадіон сьогодні фактично не функціонує, однак споруда потребує належного догляду та фінансування, оскільки сертифікована для проведення легкоатлетичних змагань високого рівня.



Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що утримання споруд та персоналу стадіону обійдеться міському бюджету орієнтовно в 3 мільйони гривень на рік. Втім майбутній керівник повинен знаходити альтернативні джерела фінансування.



“Ми зробимо усе необхідне, щоб стадіон ожив та став центром спортивного життя нашої громади. Він дуже якісний, має ІІ рівень сертифікації Міжнародної легкоатлетичної асоціації, тому в майбутньому, якщо нам дозволить ситуація, ми будемо претендувати на проведення європейських змагань. Також після нашої перемоги ми зможемо здавати стадіон в оренду для проведення різних масових заходів”, - наголосив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стадіон "Авангард", що на проспекті Перемоги у Луцьку, повернули у комунальну власність.Таке рішення 28 вересня підтримали депутати Луцької міської ради.Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської радирозповів, що через відсутність професійного футболу, стадіон сьогодні фактично не функціонує, однак споруда потребує належного догляду та фінансування, оскільки сертифікована для проведення легкоатлетичних змагань високого рівня.Луцький міський головазазначив, що утримання споруд та персоналу стадіону обійдеться міському бюджету орієнтовно в 3 мільйони гривень на рік. Втім майбутній керівник повинен знаходити альтернативні джерела фінансування.“Ми зробимо усе необхідне, щоб стадіон ожив та став центром спортивного життя нашої громади. Він дуже якісний, має ІІ рівень сертифікації Міжнародної легкоатлетичної асоціації, тому в майбутньому, якщо нам дозволить ситуація, ми будемо претендувати на проведення європейських змагань. Також після нашої перемоги ми зможемо здавати стадіон в оренду для проведення різних масових заходів”, - наголосив Ігор Поліщук.

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